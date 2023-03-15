Воронежцы с июня начнут получать ежемесячные выплаты из маткапитала в единый день доставки

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Социальном фонде Воронежской области сообщили, что начиная с июня этого года выплаты из материнского капитала на детей до 3 лет будут производиться в единый день. Оформившие такую поддержку семьи начнут получать деньги 5-го числа каждого месяца.

Сейчас в Воронежской области перечисления производят с 1 по 15 число. Деньги при этом поступают за текущий месяц, то есть в марте семьи получают выплаты за март, в апреле – за апрель.

А с июня по новым правилам во всех регионах выплаты будут приходить в один день – 5-го числа, за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май, деньги на счет поступят воронежским семьям 5 июня.

- Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно в связи с этим никуда обращаться. Чтобы семьи были готовы к изменениям, Отделение Социального фонда по Воронежской области уже до конца марта начнёт рассылку уведомлений о новых датах получения выплат, - сообщили в Фонде.

Напомним, что право на ежемесячные средства из маткапитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе (в Воронежской области - 24 726 рублей). При этом учитываются зарплаты, премии, пенсии, больничные и ряд других поступлений, которые получают родители и дети. Сумма ежемесячной выплаты равна прожиточному минимуму ребенка в регионе (в Воронежской области - 11 992 рубля). До 2023 года ежемесячные средства из материнского капитала полагались только на второго ребенка в семье, с этого года выплату можно оформить на каждого малыша в возрасте до 3 лет.