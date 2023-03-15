Воронежцев встревожила вырубка деревьев в парке НИИЛГиС

Фото департамента природных ресурсов и экологии Фото: Предоставлено

Воронежцы забили тревогу по поводу вырубки деревьев в памятнике природы «Лесопарковый участок НИИЛГиС». Горожане сообщили, что посадки уничтожают в связи со строительством автомобильной дороги, за указателем о границе особо охраняемой территории.

По жалобам воронежцев на место оперативно выехали сотрудники департамента природных ресурсов и экологии области, чтобы выяснить ситуацию. Чиновники провели съемку координат места работ, после чего выяснилось, что работы проводятся за пределами парка.

В департаменте также уточнили, что информационные таблицы, обозначающие границы памятника природы, устанавливаются на расстоянии нескольких метров от ее территории, чтобы заранее предупредить посетителей об охраняемом объекте.

Чиновник также заверили, что ведут постоянный контроль проведения строительных работ для недопущения нарушений и незаконной рубки деревьев.