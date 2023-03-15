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НовостиОбщество15 марта 2023 14:30

На трассе «Дон» в Воронежской области из-за ремонта моста изменят схему движения

В направлении Москвы в районе путепровода на 739 километре проехать будет нельзя
Олег КУЗНЕЦОВ
По трассе «Дон» в Богучарском районе нужно будет ездить внимательнее

По трассе «Дон» в Богучарском районе нужно будет ездить внимательнее

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На мосту на 739 километре трассы «Дон» в Богучарском районе начались плановые ремонтные работы. Во время них заменят гидроизоляцию, нижний и верхний слои покрытия, деформационный шов, а также смонтируют новое перильное ограждение. На время ремонта по путепроводу закрыли движение в направлении Москвы. Об этом сообщили в компании «Автодор».

Транзитный транспорт теперь пустят по правоповоротному съезду с пересечением дороги Вервековка – Богучар. При этом будет действовать скоростное ограничение на участке проведения работ – 50 км/час.

Временная схема движения.

Временная схема движения.

Фото: russianhighways.ru

Полностью завершить ремонт на мосту планируют в июле 2023 года.

Водителей просят быть внимательными на этом участке. В частности, их просят соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков.