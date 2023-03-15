С воронежских улиц после зимы начали собирать песок и пыль

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

После зимы на улицах Воронежа накопилось много песка, который в связи с сухой погодой разносится ветром. По поручению мэра районные комбинаты благоустройства приступили к активному сбору пескосмета в круглосуточном режиме. Для этих целей используют все виды техники и ручной труд.

Например, 14 марта для уборки улиц Ленинского района задействовали 25 единиц специализированной техники комбината благоустройства и 65 работников ручной уборки. За смену вывезено 108 кубометров различного мусора и 34 тонны пескосмета.

На магистральных улицах работают коммунальные дорожные машины и трактора со щетками, предназначенные для круглогодичного механизированного ухода с одновременным увлажнением дороги полотна. Это позволяет предотвратить весенние «пылевых бури».

Специальная машина «Магистраль» движется со скоростью 5 км/час и способна собрать до 50 тонн песка за рабочую смену, рассказали в управе Коминтерновского район, где также используют эту технику для очистки улиц. А на тротуарах районные комбинаты благоустройства справляются с песком с помощью малогабаритной подметальной техники.