Жителям нескольких домов в Коминтерновском районе Воронежа отключат воду, чтобы наладить ее напор

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежские коммунальщики продолжают ломать голову над тем, как наладить напор воды в доме №80 по улице Машиностроителей. Напомним, проблема здесь возникла два года назад и до сих пор не устранена. Кроме 80-го дома от недостаточной подачи ресурса страдают жильцы соседних №№ 76, 51 по Машиностроителей, №44 по улице Вольная.

Для нормализации давления в сети специалисты «РВК-Воронеж» запланировали 16 марта замену запорной арматуры диаметром 300 мм на водоводе в районе дома №44 по улице Керамическая.

- Для стабилизации напора воды в этом квартале в феврале наши специалисты уже переложили порядка 10-ти метров трубопровода, а также заменили две задвижки с увеличением диаметра, что дало возможность переключить дома на повысительно-насосную станцию. Теперь мы меняем еще одну задвижку, неисправность которой обнаружили в ходе обследования близлежащих водопроводных сетей. Проведение всего комплекса работ позволит улучшить параметры водоснабжения домов, - рассказал заместитель главного инженера «РВК-Воронеж» Александр Потапов.

После завершения работ специалисты водоканала проведут регулировку насосного оборудования и настроят гидравлический режим сетей, что, о их прогнозам, позволит стабилизировать подачу воды потребителям.

На время проведения работ 16 марта с 10:00 до 17:00 часов временно отключат водоснабжение по следующим адресам: ул. Машиностроителей, 9, 11, 13Б, 13/1, 24; Красных Зорь, 38; ул. Керамическая, 31, 33; ул. Торпедо, 45.

«РВК-Воронеж» просит жителей заблаговременно запастись водой.