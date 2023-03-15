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НовостиОбщество15 марта 2023 12:51

Пожароопасный период начнется в Воронеже в середине апреля

Снег в этом году сошел очень рано
Ирина КАЗАНИНА
Угроза возникновения пожаров в лесах может достигать 4 класса

Угроза возникновения пожаров в лесах может достигать 4 класса

Фото: из архива «КП»

Пожароопасный период, по прогнозам Воронежского областного гидрометцентра, может наступить в Воронежской области уже в середине апреля. К этому времени в лесах полностью сойдет снег и высохнет трава. В зависимости от совокупности погодных факторов, угроза возникновения пожаров в лесах в этот период может достигать 4 класса, отмечают синоптики. Однако долгосрочных прогнозов на предстоящее лето не дают.

Напомним, именно с середины апреля в регионе ежегодно объявляют особый противопожарный режим, когда за разведение огня нарушителям грозят огромные штрафы.

Ранее в регионе уже предварительно анонсировали введение этой меры.