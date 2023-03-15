Воронежцам показали, как будет выглядеть обновленный «Олимпик»

фото «Нормативно-проектный центр».

Появились фото, как будет выглядеть обновленный спортивный комплекс «Олимпик». Кадры проекта опубликовал в своем телеграмм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

- Еще раз напомню, как мы обновим территорию. Сначала приступим к спортивному ядру: сделаем площадку со спортивными тренажерами. Конечно, наведем порядок на парковке.

На втором этапе комплексного благоустройства планируем реконструировать спортивную школу и добавить зону тихого отдыха, - подписали картинки глава региона.

Сайт VRN.KP.RU писал, что объявили торги на благоустройство рекреационной зоны, на первый этап планируют потратить около 54 млн рублей. На эти средства обновят сети водоснабжения и канализации, освещение, тротуары и спортплощадки, установят видеонаблюдение и малые архитектурные формы.