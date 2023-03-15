Сборная Воронежской области выиграла чемпионат России по футзалу

Победа воронежцев в финале получилась очень убедительной. Фото: cspsk-vrn.ru

Сборная Воронежской области триумфально выступила на чемпионате России по футзалу среди глухих спортсменов. Соревнования проходили в Астрахани.

В чемпионате участвовали 15 команд. Наша сборная добралась для финала, где сразилась с футболистами из Санкт-Петербурга. Воронежцы разгромили питерцев со счетом 5:2. В матче за третье место еще более убедительное преимущество было у новосибирских мастеров футзала. Они оказались гораздо сильнее спортсменов из Брянска – 9:3.

Лучшим игроком турнира также признали игрока сборной Воронежской области Дмитрия Савина. Тренировали победителей Вячеслав Гутько и Сергей Стародубцев.

Напомним, что воронежские спортсмены составляют костяк сборной России по футзалу, состоящую из глухих футболистов.