В центре Воронежа из-за игры «Факела» с «Сочи» перекроют движение транспорта

Из-за игры «Факела» с «Сочи» в рамках чемпионата России по футболу 2022-2023 в центре Воронежа скорректируют движение на улицах у Центрального стадиона.

Парковку запретят еще накануне: с 18.00 17 марта до 21.00 18 марта нельзя будет оставлять машины на участках улиц Фридриха Энгельса (от улицы Комиссаржевской до Чайковского), Студенческой (от улицы Феоктистова до Комиссаржевской), Комиссаржевской (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой), Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до Студенческой).

С 7.00 до 21.00 18 марта перекроют движение транспорта на участках улиц Комиссаржевской (от улицы Кольцовской до проспекта Революции), Чайковского (от проспекта Революции до улицы Кольцовской), Студенческой (от улицы Феоктистова до улицы Комиссаржевской), Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Среднемосковской).

- На закрываемых для движения транспорта участках будет ограничен выезд с дворовых территорий, при этом проход для пешеходов останется свободным, - отметили в мэрии. На период перекрытия движения скорректируют путь следования нескольких автобусных маршрутов:

№ 58 направят с улицы Степана Разина по проспекту Революции, площади Ленина, улице Плехановской и далее по маршруту. В обратном направлении - с Плехановской по площади Ленина, проспекту Революции, улице Степана Разина и далее по маршруту;

№№ 46, 76 - с улицы Плехановской по Кольцовской, площади Черняховского, Кольцовской до остановки «ж/д вокзал Воронеж-1». В обратном направлении - с Кольцовской по улице Плехановской и далее по маршрутам.