В Воронеже задержали серийного брачного афериста, выманившего у женщин 2,2 млн рублей

фото предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области

Силовики задержали в столице Черноземья серийного брачного афериста - он подозревается в обмане нескольких жительниц Воронежской и Липецкой областей.

С ноября 2021 года по февраль 2023-го в полицию обращались несколько женщин с заявлениями о хищении у них крупных сумм. Все были написаны как под копирку: в соцсетях с ними знакомился представительный мужчина, представлялся руководителем фирм, крупным предпринимателем или сотрудником банка. Начинал общаться, заверял в серьезности своих намерений, предлагал помощь в различных жизненных ситуациях, например, в получении компенсации по кредитному договору, продаже старого автомобиля и покупке новой машины, продаже квартиры. Все сопутствующие сделкам расходы и недостающие средства «доброжелатель» обещал компенсировать из личных сбережений. Введенные в заблуждение женщины прподавали свои автомобили, оформляли кредиты, но как только получали средства от сделки, их новый знакомый пропадал вместе с деньгами.

Оперативники установили личность подозреваемого. 51-летнего воронежца, ранее судимого за аналогичные преступления, задержали. В отделе полиции он сознался.

- В настоящее время установлена причастность подозреваемого к пяти аналогичным случаям. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 2,2 миллионов рублей. На мужчину завели уголовные дела за кражи и мошенничества, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Правоохранители просят женщин, пострадавших от действий этого человека, обратиться в полицию по телефону: 269-64-36.