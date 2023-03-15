В воронежской библиотеке пройдет «Парад народных инструментов»

19 марта в музыкальной гостиной «Импровизация» Никитинской библиотеки пройдет концерт «Парад народных инструментов» в рамках празднования Года педагога и наставника в России. В нем выступят ученики отделения струнно-щипковых инструментов ДШИ №11 имени Носырева. Среди юных музыкантов - балалаечники и домристы-солисты, дуэты, трио домристов. Юных исполнители сыграют русские и украинские народные песни, произведения российских композиторов, зарубежную классику и эстраду.

В концерте принимает участие выпускница ДШИ Валерия Кочетова (класс преподавателя Аллы Самохиной), которая теперь учится на 2-ом курсе Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей (класс преподавателя Татьяны Суворовой). Валерия Кочетова исполнит популярное произведение Александра Цыганкова «Тустеп».

Ярким заключительным аккордом концерта станет выступление двух ансамблей домристов. Прозвучат песня «Гляжу в озера синие» из кинофильма «Тени исчезают в полдень» и русская народная «Коробейники» в обработке Дителя, вальс «Балалайка» Андреева и русская народная песня «В саду девушки гуляли» в обработке Красавина.

Концерт «Парад народных инструментов» состоится 19 марта в 15.00 в главном корпусе библиотеки (пл. Ленина, 2) в лекционном зале четвертого этажа. Вход свободный, 6+