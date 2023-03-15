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НовостиОбщество15 марта 2023 9:23

Житель Воронежской области заплатит около 100 тыс штрафа за неуплаченные штрафы за ПДД

Злостного неплательщика нашли в Панинском районе
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Панинском районе госавтоинспекторы поймали злостного неплательщика штрафов.

Сотрудники Гоасвтоинспекции остановили автомобиль, 22-летний водитель которого, как выяснилось при проверке по информационным базам, имеет 56 нарушений ПДД, которые он своевременно не оплатил. Общая сумма задолженности составила 48,5 тысяч рублей.

Теперь нарушитель должен заплатить штраф в двукратном размере суммы неуплаченных штрафов за нарушения ПДД, либо сесть на 15 суток, ну или отработать на благо общества до 50 часов.