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НовостиПроисшествия15 марта 2023 8:57

Воронежская пенсионерка отдала мошенникам 300 тыс рублей, чтобы спасти сына от ответственности за мифическое ДТП

Полицейские дали советы, как не попасть на удочку аферистов
Ярослав ИВАНОВ

Очередная жительница Воронежа стала жертвой мошенников. 66-летнюю женщину развели по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Днем ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын попал в аварию, в котором пострадал человек. Чтобы решить все вопросы, необходимы деньги. Неизвестный говорил тихо и неразборчиво, чтобы пенсионерка не распознала обман. Испуганная женщина сообщила, что у нее есть 300 000 рублей, и она согласна их отдать. Через некоторое время к ней в квартиру приехал мужчина, которому она передала наличные. После этого пенсионерка позвонила на мобильный сыну и спросила о случившемся, но он очень удивился.

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 19 дистанционных мошенничество, в общей сложности потерпевшие лишились около четырех миллионов рублей.

Полицейские предупреждают, что звонки от родственников или сотрудников правоохранительных структур с требованием денег за урегулирование совершенного ДТП - распространенная преступная схема по хищению чужих средств.

- Не сообщайте незнакомым людям конфиденциальную информацию о себе и своих близких. Если вам позвонили и завели речь о проблемах ваших родственников, не называйте в разговоре своих близких по именам. Если речь об освобождении от ответственности, попросите человека, представившегося сотрудником полиции, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного, - советуют в ГУ МВД России по Воронежской области. - Уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш родственник. Попытайтесь как можно скорее связаться с близкими. Но если даже этого сделать не удастся – не спешите нести деньги мошенникам. Выждите время, и снова попытайтесь дозвониться. Позвоните в свой отдел полиции и расскажите о звонке. Не забывайте, что если вы пытаетесь помочь своим близким с помощью взятки, то сами становитесь виновным в преступлении, за которое предусмотрена уголовная ответственность.