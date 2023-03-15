Воронежская пенсионерка отдала мошенникам 300 тыс рублей, чтобы спасти сына от ответственности за мифическое ДТП

Очередная жительница Воронежа стала жертвой мошенников. 66-летнюю женщину развели по классической схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Днем ей на мобильный телефон позвонил мужчина, представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что ее сын попал в аварию, в котором пострадал человек. Чтобы решить все вопросы, необходимы деньги. Неизвестный говорил тихо и неразборчиво, чтобы пенсионерка не распознала обман. Испуганная женщина сообщила, что у нее есть 300 000 рублей, и она согласна их отдать. Через некоторое время к ней в квартиру приехал мужчина, которому она передала наличные. После этого пенсионерка позвонила на мобильный сыну и спросила о случившемся, но он очень удивился.

За минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 19 дистанционных мошенничество, в общей сложности потерпевшие лишились около четырех миллионов рублей.

Полицейские предупреждают, что звонки от родственников или сотрудников правоохранительных структур с требованием денег за урегулирование совершенного ДТП - распространенная преступная схема по хищению чужих средств.

- Не сообщайте незнакомым людям конфиденциальную информацию о себе и своих близких. Если вам позвонили и завели речь о проблемах ваших родственников, не называйте в разговоре своих близких по именам. Если речь об освобождении от ответственности, попросите человека, представившегося сотрудником полиции, назвать фамилию, имя, отчество и дату рождения задержанного, - советуют в ГУ МВД России по Воронежской области. - Уточните, в каком именно отделе полиции находится ваш родственник. Попытайтесь как можно скорее связаться с близкими. Но если даже этого сделать не удастся – не спешите нести деньги мошенникам. Выждите время, и снова попытайтесь дозвониться. Позвоните в свой отдел полиции и расскажите о звонке. Не забывайте, что если вы пытаетесь помочь своим близким с помощью взятки, то сами становитесь виновным в преступлении, за которое предусмотрена уголовная ответственность.