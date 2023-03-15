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НовостиПроисшествия15 марта 2023 6:56

На воронежском водохранилище под лед провалился рыбак

Его успели спасти
Ярослав ИВАНОВ
Утром 15 марта рыбаки сидят на краю льдины на водохранилище, фото ГО ЧС Воронежа

Утром 15 марта рыбаки сидят на краю льдины на водохранилище, фото ГО ЧС Воронежа

Утром 15 марта в Воронеже под лед провалился рыбак. ЧП случилось в районе улицы Артамонова.

- В 6.11 о происшествии на номер 112 сообщил очевидец. Пострадавшего вытащили спасатели аварийно-спасательной службы Воронежской области на аэросанях "Патруль" и передали бригаде "скорой помощи". 38-летнего мужчину госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГО ЧС Воронежа.

Спасатели в очередной раз напоминают, что лед на водохранилище стал тонким, выходить на него опасно для жизни. Ежедневно патрулируя акваторию воронежского водохранилища, спасатели беседуют и с самими рыбаками, но те не хотят покидать насиженных мест. Сегодня на льду сидит около 10 человек...