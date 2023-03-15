На воронежском водохранилище под лед провалился рыбак

Утром 15 марта рыбаки сидят на краю льдины на водохранилище, фото ГО ЧС Воронежа

Утром 15 марта в Воронеже под лед провалился рыбак. ЧП случилось в районе улицы Артамонова.

- В 6.11 о происшествии на номер 112 сообщил очевидец. Пострадавшего вытащили спасатели аварийно-спасательной службы Воронежской области на аэросанях "Патруль" и передали бригаде "скорой помощи". 38-летнего мужчину госпитализировали, - сообщили в пресс-службе ГО ЧС Воронежа.

Спасатели в очередной раз напоминают, что лед на водохранилище стал тонким, выходить на него опасно для жизни. Ежедневно патрулируя акваторию воронежского водохранилища, спасатели беседуют и с самими рыбаками, но те не хотят покидать насиженных мест. Сегодня на льду сидит около 10 человек...