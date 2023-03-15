В Воронеже пройдет бенефис прима-балерины

Юлия Непомнящая Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 марта в Воронежском театре оперы и балета пройдет бенефис Юлии Непомнящей. Его посвятили юбилею творческой деятельности прима-балерины.

Юлия Непомнящая исполняет все ведущие партии репертуара театра - Одетты-Одиллии из «Лебединого озера», трогательной Жизели, нежно любящей своего избранника Джульетты, красавицы Медоры из «Корсара», экспрессивной и своенравной Кармен, сказочно прекрасных Людмилы из «Руслана и Людмилы» и Золушки, озорной и жизнерадостной Китри из «Дон Кихота».

Яркая танцовщица с безупречной техникой создает на сцене незабываемые образы, вызывающие восхищение у зрителей и знатоков балета. Блистательная балерина завоевала сердца зрителей не только в Воронеже, в России, но и далеко за ее пределами - она неоднократно принимала участие в гастролях театра в США, Канаде, Китае. В качестве приглашенной солистки выступала с ведущими театрами России во многих странах мира, в том числе в Италии, Голландии, Мексике, ЮАР, Греции (Кипр).

Формат бенефиса позволит артистке показать различные грани своего мастерства. В первом отделении творческого вечера пройдет балет «Кармен-сюита» Бизе-Щедрина, в котором Юлия Непомнящая исполнит главную партию. В программу второго отделения включены фрагменты классических балетных шедевров и номера современной хореографии.

Вместе с Юлией Непомнящей в этот вечер на сцену выйдут ведущие солисты театра: Марта Луцко, Елизавета Корнеева, Диана Кустурова, Михаил Ветров, Иван Негробов, Максим Данилов.

Начало в 18.00, 12+