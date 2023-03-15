В Воронеже будут тушить больницу №8

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцев попросили не беспокоиться, когда они увидят скопление пожарных машин у больницы №8 (на ул.Ростовской, 90). Сегодня, 15 марта, там пройдут пожарно-тактические учения с применением спецтехники, предупредили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

Тренировка спасателей продлится с 10.00 до 12.00. Жителей просят с пониманием отнестись к проведению учений. Объявление сделано специально, чтобы никто не испугался.

Ранее сайт VRN.KP.RU сообщал, как воронежцев днем 13 марта напугал сильный грохот, областные власти объяснили его происхождение работой авиации на гиперзвуке