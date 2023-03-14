Спасатели предупреждают: толщина льда на воронежском водохранилище уменьшается

Фото - ГО и ЧС по Воронежу Фото: Предоставлено "КП"

Специалисты городского поисково-спасательного отряда продолжают проводить замеры толщины льда на воронежском водохранилище. На сегодняшний день, 14 марта, они составляют около 30 сантиметров.

Опасные места - под всеми мостами, по руслу реки вдоль правого берега, в районе Адмиралтейской площади. Там образованы промоины и есть участки с открытой водой.

Спасатели предупредили: на улице становится с каждым днем теплее и призвали воронежцев не выходить на весенний лед, не подавать дурного примера детям и подросткам, которые зачастую стремятся за замерзший водоем, не осознавая опасности.

Ежедневно, патрулируя акваторию воронежского водохранилища, спасатели беседуют и с рыбаками – те не хотят покидать насиженных мест. Они напоминают им правила безопасности и способы самоспасения из ледяной полыньи.