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НовостиОбщество14 марта 2023 14:44

В районе Воронежской области резко увеличат число камер фотовидеофиксации на дорогах

Решение приняли из-за увеличения количества ДТП с убитыми и ранеными
Юрий КОЗЛОВ
В ходе рейда особое внимание уделят нарушителям скоростного режима.

В ходе рейда особое внимание уделят нарушителям скоростного режима.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В региональной ГИБДД сообщили о проведении рейда в Бобровском районе на дорогах муниципального значения. Особое внимание уделят лихачам. Инспекторы будут чаще останавливать водителей для проверок. Кроме того, на проблемных участках дорог установят пять передвижных камер фотовидеофиксации.

Бобровский район для рейда выбрали не случайно. Здесь из-за нарушения скоростного режима с начала 2023 года произошло много аварий с трагическими последствиями. В 41 ДТП, случившемся по этой причине, девять человек погибли и 52 получили тяжелые травмы.