Билеты на матч воронежского «Факела» с «Сочи» появятся в продаже 15 марта

Фото со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

В среду, 15 марта, в 11:00 на qtickets.ru стартует продажа электронных билетов на матч 20-го тура Премьер-лиги «Факел» – «Сочи». Болельщикам нашего клуба будут доступны билеты на северную трибуну, сектор 1 восточной трибуны, а также оставшиеся после реализации абонементов места на южной трибуне. Об этом информирует пресс-служба воронежского клуба. Продажа пройдет в режиме «не более трех билетов в одни руки».

16 марта на арене для продажи билетов будут также открыты две кассы: одна на центральной трибуне (ул. Студенческая) и одна на восточной (ул. Фридриха Энгельса). В день игры будут работать четыре кассы – по две на центральной и восточной трибунах.

Время работы касс:

16 и 17 марта – с 11 до 19 часов;

18 марта – с 11 до 17:30.

Продажа билетов в кассах также будет вестись в режиме «не более трех на руки». Болельщикам необходимо назвать кассиру номер своей «Карты болельщика», а также номера «Карт» лиц, с которыми он собирается посетить матч.

Встреча пройдет в субботу, 18 марта на Центральном стадионе профсоюзов. Начало игры в 16:30. Арена откроется для болельщиков за 2,5 часа до стартового свистка – в 14:00.