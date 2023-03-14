Воронежец угнал «Шкоду Фабиа» у жены своего брата

В дежурную часть ОМВД России по Верхнехавскому району 44-летняя местная жительница сообщила об угоне принадлежащего ей автомобиля «Шкода Фабиа». Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Любопытно, что 10 марта заявительница шла со своим мужем по направлению к дому по улице Механизаторов в селе Верхняя Хава и увидела проезжающую мимо свою машину. Ориентировку передали всем нарядам ДПС на территории района, и вскоре подозреваемого остановили в километре от места совершения угона.

В отделе полиции ранее судимый 40-летний местный житель во всем сознался и пояснил, что является родным братом мужа потерпевшей. Он знал, что во дворе частного дома есть незапертый гараж. Выпив спиртного, он решил покататься на чужой машине.

В соответствии с частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» злоумышленнику, помещенному в изолятор временного содержания, грозит до пяти лет тюрьмы.