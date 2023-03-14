В Воронеже умер актер сериала «Склифосовский» Александр Толубаев

Коллеги запомнят Александра Толубаева как светлого, доброго, талантливого и интеллигентного человека. Фото: Дом актера. Воронежское отделение СТД РФ ВКонтакте.

В Воронеже 7 марта умер актер и режиссер Александр Толубаев. Александру Николаевичу было 72 года. Он ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни. Трагическую новость сообщили в воронежском отделении Союза театральных деятелей России.

Александр Толубаев в последние годы был известен по ролям в сериалах «Склифосовский», «Высший пилотаж», «Банды», «Лермонтов», «Розыск». Александр Николаевич активно участвовал в культурной жизни страны – сотрудничал с театрами многих городов, в том числе Москвы, Воронежа и Липецка.

Последнее время Александр Толубаев жил в Воронеже и активно сотрудничал с творческим центром «Антреприза», где в качестве режиссера сделал свою версию классического произведения Александра Островского «Не всё коту масленица». Также он ставил «Наваждение» по Аркадию Аверченко. Не чуждался и творческих экспериментов, как, например, «В бегах» по малоизвестной пьесе С. Разсохина и В. Преображенского. Его спектакли, в которых он и сам нередко участвовал, любили и актеры, и зрители.

Коллеги запомнят Александра Толубаева как светлого, доброго, талантливого и интеллигентного человека.

«КП-Воронеж» выражает соболезнования родным и друзьям Александра Николаевича.