Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 11:05

В Воронежской области за сутки выявили еще 475 случаев коронавируса

Летальных случаев не зафиксировали
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области на 14 марта ковид определили с помощью тестов у 475 местных жителей. Заболеваемость не снижается, наоборот, набирает обороты с каждым днем. Свежей суточной статистикой поделился федеральный оперштаб.

В большинстве случаев болезнь протекает у жителей региона без осложнений. Госпитализация в «красную» зону понадобилась 28 тяжелобольным воронежцам.

Всего же с начала пандемии с весны 2020 года в регионе выявили уже свыше 486,5 тысяч случаев заражения COVID-19.

По счастью, за минувшие сутки медики не зафиксировали летальных исходов. Кроме того, выписали из стационаров или амбулаторного лечения 345 воронежцев. Всего выздоровлений подсчитали врачи - 473 452. Скончались 8 625 человек.