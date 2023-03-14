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НовостиОбщество14 марта 2023 10:50

Спасатели в Воронеже ночью вытащили провалившуюся в приямок у дома женщину

Помощь ей вызвал прохожий
Евгения ФРОЛОВА
Фото - Городское управление по делам ГО и ЧС

Фото - Городское управление по делам ГО и ЧС

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеже ночью 12 марта специалисты оперативной службы спасли упавшую в приямок у дома на улице Чебышева женщину. Об операции рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС 14 марта.

В службу спасения 112 сообщил о ЧП очевидец. Он был рядом с домом, когда услышал крики о помощи, которые доносились от одного из частных домов. Оказалось, что в приямок угодила женщина. И хотя он был неглубокий - около метра, она серьезно травмировала ногу.

Прибывшие на место специалисты достали женщину и вызвали скорую. Ее увезли в больницу.

Спасатели, рассказав об этом случае, напомнили горожанам, что нужно внимательно относиться к вопросам личной безопасности и реагировать, если кто-то попал в неприятности. Сообщить об этом нужно на единый номер вызова экстренных служб 112.