Особый противопожарный режим планируют ввести в Воронежской области с 15 апреля

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Власти задумались о введении особого противопожарного режима в 2023 году. Планируется, что он начнет действовать на всей территории Воронежской области с 15 апреля. Проект соответствующего постановления появился на портале регионального правительства 14 марта.

В пояснительной записке к документу отмечено, что был проведен анализ пожаров за последние пять лет. Практика показала, что рост количества лесных возгораний приходится на апрель и май. Нередко их причиной становится сжигание мусора в жилом секторе и сельскохозяйственные палы.

Так что с 15 апреля нельзя будет разводить костры в лесах и в населенных пунктах, а также на дачах, огородах, вблизи линий электропередач и автомобильных и железных дорог. Также запретят въезжать в леса на машинах.

Ранее разрешали ездить по лесам автомобилям пожарных, полиции, скорой помощи, аварийно-спасательной службы. Второе исключение распространяется на все машины.