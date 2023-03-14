Воронежец завоевал бронзу на первенстве ЦФО по настольному теннису

Кирилл Постовалов. Фото: cspsk-vrn.ru

Кирилл Постовалов завоевал бронзу на первенстве Центрального Федерального округа по настольному теннису среди спортсменов до 13 лет, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Соревнования проходили в Калуге с 9 по 13 марта. На них приехали 160 спортсменов из 16 регионов России.

Бронза в личном разряде обеспечила Кириллу путевку на финал первенства страны. Он пройдет в Чебоксарах в апреле. Сборную команду ЦФО у юношей составит шестерка лучших спортсменов округа.

Кирилл Постовалов тренируется в спортивной школе № 16 под руководством Светланы Ординой.

- Кирилл - лидер в своей возрастной группе. Его задача на перспективу – стабильность и набор рейтинга для дальнейшего попадания в состав кандидатов в национальную сборную, - рассказал о юном спортсмене главный тренер сборной Воронежской области Владимира Вахнина.

Напомним, недавно воронежцы заняли второе командное место на чемпионате ЦФО и впервые за 20 лет получили путевку на чемпионат России, который пройдет с 20 по 27 марта в Оренбурге. В состав нашей сборной вошли Светлана Нартова, Полина Терехова, Наталья Карабанова. Нартова, имеющая наиболее высокий рейтинг, выступит также в личном разряде национального чемпионата.