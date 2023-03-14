В Воронежской области задержали курьера-афериста, забравшего у восьми пенсионеров более 2 млн рублей

Деньги злоумышленник переводил на указанные ему реквизиты банковских карт. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Оперативные сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области задержали 39-летнего жителя Балахны Нижегородской области, обманувшего восемь пожилых жителей нашего региона. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В текущем месяце в ОМВД России по Лискинскому району обратились шесть пенсионерок в возрасте от 74 до 82 лет, которые стали жертвами идентичных сообщений.

На телефонные номера пенсионерок звонили неизвестные и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, сообщали о том, что их родственник попал в беду: стал виновником или сам пострадал в ДТП. Аферисты предлагали помочь пенсионеркам в передаче необходимых для медицинской помощи денег. Имеющиеся сбережения необходимо было передать через курьера. В разговоре пожилые женщины сообщали собеседнику адрес своего проживания и в дальнейшем передавали деньги прибывшему неизвестному мужчине.

Задержанный во всем сознался и пояснил, что нашел заработок в интернете. Через мессенджер он получал указания, куда именно надо отправиться для получения денег. Их злоумышленник переводил на указанные ему реквизиты банковских карт, при этом минимальную часть суммы оставлял себе в качестве заработной платы. Кроме того, сотрудники полиции установили его причастность к совершению еще двух афер на территории Грибановского района и Борисоглебска. Общий ущерб составил более двух миллионов рублей.

В соответствии со статьей 159 УК РФ «Мошенничество» подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.