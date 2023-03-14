В Воронежской области грузовик врезался в легковушку: пострадали четверо человек, включая двух детей

Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 13 марта, примерно в 22:05 на 738 км автодороги М-4 «Дон» 48-летний житель Владимирской области, управляя автомобилем «MAN» с полуприцепом «Kögel», двигался со стороны Ростова в направлении Москвы. Об этом информирует телеграм-канал полиции Воронежской области.

Водитель грузовика не справился с управлением и наехал на стоящий «Ford Fusion» под управлением 42-летней женщины. В результате ДТП водитель легковушки и ее пассажиры: 44-летняя женщина, 11-летний мальчик и 10-летняя девочка получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.