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НовостиПроисшествия14 марта 2023 6:56

В Воронежской области в столкновении «Рено» и «Лады Гранты» пострадали два человека

ДТП произошло в Павловском районе
Алексей СЕРГУНИН
Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

Фото из телеграм-канала полиции Воронежской области.

По предварительным данным, накануне, 13 марта, примерно в 16:10 на 671 км автодороги М-4 «Дон» 63-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Гранта», двигался со стороны Ростова в сторону столичного региона. Об этом информирует телеграм-канал полиции Воронежской области.

На перекрестке неравнозначных дорог при повороте налево «Лада» не предоставила преимущественное право в движении «Рено Премиум» с полуприцепом «Шмитц» под управлением 35-летнего жителя Ростовской области и столкнулась с ним. В результате ДТП водитель «Лады» и его пассажир, 36-летняя местная жительница, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Стражи порядка проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.