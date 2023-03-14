Воронежская область вошла в ТОП-20 регионов России по экспорту белорусской продукции

Фото пресс-службы правительства Воронежской области.

Накануне, 13 марта, в Минске прошла встреча председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с делегацией Воронежской области. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Напомним, белорусское ООО «СтройИнжиниринг» ведет строительство самой крупной школы в России – образовательного центра в Воронеже на 2860 мест.

– Сегодня Воронежская область входит в ТОП-20 регионов России по экспорту белорусской продукции, - отметила Наталья Кочанова. - Мы готовы к сотрудничеству абсолютно по всем направлениям, в настоящее время занимаемся реализацией союзных программ, подписанных президентами наших стран.