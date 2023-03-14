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НовостиОбщество14 марта 2023 5:52

Прокуратура выявила нарушения в деятельности трех учебных заведений Воронежской области

12 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности
Алексей СЕРГУНИН
Фото со страницы Воронежской прокуратуры в VK.

Фото со страницы Воронежской прокуратуры в VK.

Воронежская прокуратура нашла нарушения в деятельности трех учебных заведений. Речь идет о «Хреновском лесном колледже имени Г.Ф. Морозова», «Россошанском техникуме сельскохозяйственного и строительного транспорта» и «Калачеевском аграрном техникуме». Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

По итогам проверки выявлены нарушения законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологических требований при организации питания и проживания, хранения пищевой продукции, а также норм и правил пожарной безопасности. 12 должностных лиц из числа руководства и сотрудников образовательных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.