Прокуратура выявила нарушения в деятельности трех учебных заведений Воронежской области

Фото со страницы Воронежской прокуратуры в VK.

Воронежская прокуратура нашла нарушения в деятельности трех учебных заведений. Речь идет о «Хреновском лесном колледже имени Г.Ф. Морозова», «Россошанском техникуме сельскохозяйственного и строительного транспорта» и «Калачеевском аграрном техникуме». Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

По итогам проверки выявлены нарушения законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологических требований при организации питания и проживания, хранения пищевой продукции, а также норм и правил пожарной безопасности. 12 должностных лиц из числа руководства и сотрудников образовательных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности.