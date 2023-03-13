В Воронежской области продлили желтый уровень опасности погоды из-за сильного ветра

В такую шальную погоду нельзя доверяться зонтам. Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики продлили предупреждение о желтом уровне погодной опасности. Ранее о сильном ветра и гололедице сообщали, что эти неблагоприятные явления продлятся до 18 часов 13 марта. Сейчас же оказалось, что предупреждение актуально еще на сутки. То есть, до 18 часов 14 марта.

Еще сутки возможны порывы ветра до 15-17 м/c. Впрочем, нужно учитывать, что желтый уровень погодной опасности – это только потенциальный риск возникновения чрезвычайных ситуаций, причем достаточно низкий. И все же лучше вести себя поосторожнее.

Напомним, 12 марта сильный ветер повалил в Воронеже 14 деревьев, причем пять из них рухнули на автомобили.