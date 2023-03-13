В Воронежской области затоплены 11 мостов

Затопленный мост через Савалу стал одной из причин перевода школьников на дистанционное обучение в Терновском районе. Фото: телеграм-канал Павла Чибисова.

Сотрудники МЧС рассказали о том, как идет паводок в Воронежской области. Под водой оказалось уже 11 низких мостов. Расположены они на проселочных дорогах и затапливаются практически ежегодно. Их проекты предусматривают пропуск талых вод. Тем не менее привычные переправы пока для местных жителей недоступны. Три моста ушли под воду в Грибановском районе:

1. через реку Ворона в селах Большие Алабухи и Власовка;

2. через реку Карачан в селе Нижний Карачан

3. через реку Карачан в селе Средний Карачан.

Две переправы затоплены в Эртильском районе:

1. через реку Битюг, между селами Старый Эртиль и Щучье;

2. через реку Битюг, между селами Старый Эртиль и Гороховка.

Также скрыты под водой еще шесть мостов:

в Борисоглебском городском округе через реку Хопер между селами Губари и Макашевка;

в Терновском районе через реку Савала между селами Костино-Отделец и Заречье;

в Новохоперском районе через реку Елань, в районе Студеного;

в Таловском районе через реку Елань, в районе Абрамовки;

в Подгоренском районе через реку Сухая Россошь между Покровкой и Суд-Николаевкой

в Калачеевском районе через реку Подгорная в селе Ильинка.

Также подтоплены огороды в низменных местах села Шуберское Новоусманского района и в городе Калач. Угрозы для жизни людей нет, до жилых домов вода не добралась.

Напомним, в Терновском районе из-за паводка школьников перевели на дистанционное обучение.