В Воронежской области затоплены 11 мостов

Затопленный мост через Савалу стал одной из причин перевода школьников на дистанционное обучение в Терновском районе.
Фото: телеграм-канал Павла Чибисова.
Сотрудники МЧС рассказали о том, как идет паводок в Воронежской области. Под водой оказалось уже 11 низких мостов. Расположены они на проселочных дорогах и затапливаются практически ежегодно. Их проекты предусматривают пропуск талых вод. Тем не менее привычные переправы пока для местных жителей недоступны. Три моста ушли под воду в Грибановском районе:
1. через реку Ворона в селах Большие Алабухи и Власовка;
2. через реку Карачан в селе Нижний Карачан
3. через реку Карачан в селе Средний Карачан.
Две переправы затоплены в Эртильском районе:
1. через реку Битюг, между селами Старый Эртиль и Щучье;
2. через реку Битюг, между селами Старый Эртиль и Гороховка.
Также скрыты под водой еще шесть мостов:
в Борисоглебском городском округе через реку Хопер между селами Губари и Макашевка;
в Терновском районе через реку Савала между селами Костино-Отделец и Заречье;
в Новохоперском районе через реку Елань, в районе Студеного;
в Таловском районе через реку Елань, в районе Абрамовки;
в Подгоренском районе через реку Сухая Россошь между Покровкой и Суд-Николаевкой
в Калачеевском районе через реку Подгорная в селе Ильинка.
Также подтоплены огороды в низменных местах села Шуберское Новоусманского района и в городе Калач. Угрозы для жизни людей нет, до жилых домов вода не добралась.
Напомним, в Терновском районе из-за паводка школьников перевели на дистанционное обучение.