В Воронежской области построят четыре врачебных амбулатории за 74 миллиона рублей

Жителям четырех сел скоро будет полегче с оперативной врачебной помощью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Воронежской области построят четыре амбулатории. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Амбулатории появятся в четырех селах: Новосильское Семилукского района, Углянец Верхнехавского района, Подколодновка Богучарского района и Новая Криуша Калачеевского района. На их строительство выделили 74 миллиона рублей.

Еще 25 миллионов направят на шесть новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Их построят в селах Липовка Бобровского района, Терешково Богучарского района, Дегтярное Каменского района, Русская Тростянка Острогожского района, а также в поселках Первомайский Воробьевского района и Тимирязевский Новоусманского района.