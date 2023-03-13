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НовостиОбщество13 марта 2023 13:16

В Воронежской области построят четыре врачебных амбулатории за 74 миллиона рублей

Они появятся в четырех районах
Юрий КОЗЛОВ
Жителям четырех сел скоро будет полегче с оперативной врачебной помощью.

Жителям четырех сел скоро будет полегче с оперативной врачебной помощью.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Воронежской области построят четыре амбулатории. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Амбулатории появятся в четырех селах: Новосильское Семилукского района, Углянец Верхнехавского района, Подколодновка Богучарского района и Новая Криуша Калачеевского района. На их строительство выделили 74 миллиона рублей.

Еще 25 миллионов направят на шесть новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов). Их построят в селах Липовка Бобровского района, Терешково Богучарского района, Дегтярное Каменского района, Русская Тростянка Острогожского района, а также в поселках Первомайский Воробьевского района и Тимирязевский Новоусманского района.