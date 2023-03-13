Молодые воронежские музыканты сыграют Дворжака, Чайковского и Мендельсона

афиша ВКЗ

20 марта в рамках абонемента №2 «Классика и не только» симфонического оркестра ВКЗ выступят молодые воронежские музыканты - Игорь Андросов (фортепиано) и Анастасия Тимошенко (скрипка).

Игорь Андросов с отличием окончил Московскую консерваторию имени Чайковского, сйчас продолжает обучение в ассистентуре-стажировке консерватории. Лауреат Открытого общероссийского конкурса молодых исполнителей «Мерзляковка приглашает друзей» (Москва, 2013), международного конкурса имени Юдиной (Санкт-Петербург, 2015), международного конкурса «Муза мира» (Москва, 2015).

Анастасия Тимошенко - лауреат всероссийских и международных конкурсов. С 2012 года по 2018 год - солистка и первая скрипка Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Проходила стажировку у Максима Венгерова в Женеве. Работала с такими дирижерами как Валерий Гергиев, Зубин Мета, Джинандреа Нозеда, Валентин Урюпин, Саулюс Сондецкис.

В программе воронежского вечера прозвучат Концертная Увертюра «Отелло» Дворжака, Увертюра-Фантазия «Ромео и Джульета» Чайковского, Концерт для скрипки и фортепиано с оркестром ре минор Мендельсона.

Концерт пройдет в ВКЗ 20 марта в 19.00, 6+