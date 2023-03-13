В Воронеже на левом берегу нашли труп мужчины

Пока о смерти мужчины, обнаруженного на левом берегу, известно немного. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Ужасная находка ждала прохожих, гулявших 8 марта недалеко от дома № 4 на Спортивной набережной в Левобережном районе. Они натолкнулись на тело мужчины без признаков жизни. Шокированные люди вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Проверку по поводу смерти мужчины проводят сотрудники Следственного комитета. В ведомстве отметили, что для установления точной причины смерти тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Возраст погибшего не сообщают, значит, личность погибшего пока установить не удалось.

Напомним, 9 марта стало известно, что в Россоши в урочище Городская сосна обнаружили труп школьницы. Причины ее смерти выясняют.