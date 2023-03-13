В Воронеже мигрант во время пьянки отобрал у собутыльницы телефон, угрожая ножом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

34-летняя жительница Воронежа стала жертвой ограбления во время посиделок в теплой компании.

Несколько человек - трое мужчин и женщина - выпивали вечером 10 марта в квартире на улице Героев Сибиряков. В какой-то момент даме приспичило позвонить, и она взяла в руки свой мобильник. В это время один из собутыльников выхватил из ее рук телефон, а потом стал угрожать ножом, когда другие участники застолья стали его просить одуматься и вернуть гаджет. После этого мужчина покинул компанию, забрав мобильник. Кстати, внутри чехла телефона находилась банковская карта потерпевшей.

41-летнего мигранта, уже привлекавшегося к уголовной ответственности, задержали. Ему грохит до 10 лет за разбой. Похищенный телефон вернули потерпевшей.