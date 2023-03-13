В Воронеж прибудет ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы

Ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы пробудет в Воронежской области с 18 по 23 марта. Фото: с сайта Воронежской епархии.

В Воронеж в субботу, 18 марта, привезут из Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы. Он пробудет в Благовещенском соборе (проспект Революции, 14В) до 22 марта. А 23-го ковчег привезут в Борисоглебск. Там святыня будет находиться в Знаменском кафедральном соборе г. Борисоглебска (ул. 40 лет октября, д. 35А) с 7.00 до 14.00.

Пояс Пресвятой Богородицы – одна из величайших святынь. По преданию, Сама Дева Мария сплела его из верблюжьей шерсти и носила вплоть до Своего Успения. Наследниками двух вдовиц, получивших Пояс от Богородицы, святыня передавалась из поколения в поколение. С IV века она находилась в Константинополе, заключенная в золотой ковчег с царской печатью и положенная во Влахернском храме. В X столетии Пояс, уже прославленный чудесами, был разделен на части. Одна из них хранится теперь на Афоне, в Ватопедском монастыре.

В 2011 году Пояс привезли в Россию. Святыня посетила 14 городов, ей поклонились более трех миллионов паломников. В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частица Пояса была передана на вечное хранение в Санкт-Петербург. Туда ежедневно стекаются сотни паломников. Особую надежду на помощь Богоматери возлагают православные семьи, не имеющие детей. Известно множество примеров избавления женщин от бесплодия и дарования радости материнства по молитвам к Божией Матери у Ее честного Пояса.