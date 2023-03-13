В Воронеже на предстоящей рабочей неделе будет теплая весенняя погода

14 марта возможен сильный ветер. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рабочая неделя в Воронеже началась с легшего на улицы снега, который начал активно таять только ближе к полудню. Однако продолжения холодов, по прогнозам синоптиков не будет. Зато в ближайший вторник, 14 марта, вновь вероятен сильный ветер. Впрочем, он надует тепло. Относительное, конечно, но для первого месяца весны сойдет.

Во вторник, 14 марта, ночью будет облачно при -1 градусе. При этом вероятны порывы ветра до 15 м/c как в темное, так и в светлое время суток. Днем температура поднимется до +7.

Ночью в среду, 15 марта, луна временами будет пробиваться сквозь облака при 0 градусов, ветер ослабнет. Днем солнце покажется из-за туч. Вместо южного ветра подует юго-восточный, потеплеет до +8.

В четверг, 16 марта, ночью снова будет облачно на этот раз при +2 градусах. Днем солнце не выглянет. Столбик термометра поднимется до +7.

Ночью в пятницу, 17 марта, подует северный ветер. Однако будет тепло – до +5. А днем возможен небольшой дождь при +6.