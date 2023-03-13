Силач удивил воронежцев, протащив зубами трехтонный джип

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В минувшие выходные в воронежском цирке началась последняя перед реконструкцией программа. В шоу «Счастливый билет» вместе с российскими артистами выступают западные дрессировщики. В представлении участвуют звери с пяти континентов (Северной и Южной Америки, Австралии, Азии и Африки).

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Представители итальянской династии Тоньи, дрессировщики в пятом поколении, привезли в Воронеж слонов и тигров. Животные уже четыре года путешествуют с укротителями по России, передвигаясь в специально оборудованных трейлерах с климат-контролем.

- Со слонами в нашей семье работают более 40 лет, я вырос с ними! Слоних зовут Рани и Карла. Наши балерины весят по три тонны, они очень веселые и очень меня любят - так, что даже моя жена ревнует, - смеется Давио Тоньи. – Слонихи обожают траву и сено, салат, яблоки, бананы и арбузы, а в качестве поощрения за выступление мы балуем их сахаром. А мы в России пристрастились к супам, и особенно к борщу, а еще к бефстроганов, жареной рыбе и селедке.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Французский дрессировщик Иван Дефорж устроил в манеже настоящее сафари-шоу: в номере выступают величественные верблюды с шустрыми зебрами, страусы бегают наперегонки, а кенгуру боксирует. В программе также выступают лошади, пони и бизон.

- Все они разные по характерам, своенравные, нужно к каждому найти подход. Поэтому мой самый большой секрет дрессуры – это любовь к животным. В итоге сейчас им всем нравится выступать друг с другом. Сложнее всего было с кенгуру, он всего боялся, но постепенно привык и стал звездой манежа, - говорит о своих питомцах Иван Дефорж. – Проще всего – со страусами. На самом деле, у них слишком короткая память – всего 25 секунд, поэтому в номере они просто бегают от души, как в природе, и зрителям это нравится.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Аттракционы с экзотическими животными сменяют зрелищными воздушными, акробатическим и иллюзионными номерами. Воздушная гимнастка Александра Тарус в образе бабочки взлетает под купол на собственных волосах. Российская представительница двух цирковых династий Мария Кох-Кукес удивляет зрителей трюками с исчезновениями, преображениями и «прокалыванием» тела огненными пиками. А питерский дуэт клоунов «Ребята с Лиговки» - веселит забавными репризами.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ну а внимание женской половины зрителей завоевал силач Фахриддин Ахназаров. В свое время атлет покорил пять континентов, ему аплодировали королева Англии Елизавета II и Арнольд Шварценеггер. Фахриддин является 29-кратным рекордсменом Книги рекордов Гиннесса (зубами сдвигал корабль и железнодорожный состав). А во время своего выступления силач поднимает зубами подвеску с гирями общим весом 350 кг, а также 50-килограммовую гирю - одним мизинцем, а еще забивает гвоздь голой рукой и сдвигает с места трехтонный джип - тоже держа трос зубами.

- Я с детства занимался борьбой, уже с 14 лет работал в манеже с поднятием тяжестей. Особо не тренируюсь, все делаю по настроению. Надо знать, чего хочешь, и идти своим путем, тогда у тебя нет конкурентов! - уверен артист.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Уже после окончания программы «Счастливый билет» здание воронежского цирка закроют на масштабный ремонт (по планам, реконструкция продлится как минимум до 2024 года).