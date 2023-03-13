В Воронеже в аварию попала «скорая»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии на улице Просторной, где столкнулась «Газель Некст» с легковушкой.

ДТП произошло сегодня, 13 марта, около 8.10. «Скорая», которой управлял 50-летний водитель, следовала с включенными проблесковыми маячками в сторону ул. Новосибирской, когда во время движения произошло боковое столкновение с автомобилем ВАЗ-21154. Легковушкой управлял 26-летний воронежец.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.