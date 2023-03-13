В Воронеже мужчина выбил подъездную дверь и ломился в квартиры

скриншот из соцсетей

Воронежцы пожаловались в соцсетях на неадекватные выходки мужчины в ЖК «9 ярдов» (9 Января, 223и). Утро воскресенья 12 марта для жильцов дома началось с грохота и нецензурной брани.

- В 6.05 парень разбил входную дверь во вторую секцию дома, пошел по этажам, начал бить в двери, угрожал, нецензурно выражался. Если кто узнает, просьба сообщить ему. Может вставить новую дверь. Заявление о порче имущества уже написано, - подписали жильцы видео с подъездных камер наблюдения, которые запечатлели действия дебошира.

Полиция проводит проверку по заявлению жильцов.