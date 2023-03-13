Воронеж в понедельник сковали 10-балльные пробки

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Утро понедельника началось в Воронеже с грандиозных заторов. По данным сервиса "Яндекс.Карты", город сковали 10 балльные пробки. Движение было затруднено на всех главных магистралях. Особенно - в Коминтерновском районе: на Московском проспекте, Антонова-Овсеенко, Хользунова, Лизюкова, 45-й Стрелковой дивизии, бульваре Победы.

Сложно проехать по Ленинскому проспекту и Остужева, на Брусилова, а также Кольцовской, проспекту Революции, Степана Разина

По состоянию на 9 утра, ситуация не сильно улучшилась: до сих пор заторы на 8 баллов, кто-то все еще едет на работу. Ожидается, что ситуация стабилизируется ближе к 10 утра.

Причиной дорожного коллапса стали снегопад и аварии - в городе произошло сразу несколько ДТП.