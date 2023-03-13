Воронежцев предупредили о гололедице и дождях

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Об опасной погоде воронежцев предупредили синоптики. По данным прогностической карты предупреждений для ЦФО, в Воронежской области установился желтый уровень погодной опасности. До 18 часов понедельника, 13 марта, в регионе ожидается гололедица. Явление возникло из-за резкого дневного потепления, но пока еще холодных ночей - растаявший днем снег превращается ночью в ледяное "стекло".

Сегодня днем в Воронеже будет до +3 и без существенных осадков (снег прошел ночью), во вторник, 14 марта, - до 7 градусов тепла, в среду, 15 марта, - до +9.

С четверга в Воронеже снова ожидаются дожди, в конце рабочей недели дневная температура будет колебаться в пределах 6-7 градусов тепла.