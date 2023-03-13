Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 марта 2023 6:02

Воронежцев предупредили о гололедице и дождях

В регионе установился желтый уровень погодной опасности
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Об опасной погоде воронежцев предупредили синоптики. По данным прогностической карты предупреждений для ЦФО, в Воронежской области установился желтый уровень погодной опасности. До 18 часов понедельника, 13 марта, в регионе ожидается гололедица. Явление возникло из-за резкого дневного потепления, но пока еще холодных ночей - растаявший днем снег превращается ночью в ледяное "стекло".

Сегодня днем в Воронеже будет до +3 и без существенных осадков (снег прошел ночью), во вторник, 14 марта, - до 7 градусов тепла, в среду, 15 марта, - до +9.

С четверга в Воронеже снова ожидаются дожди, в конце рабочей недели дневная температура будет колебаться в пределах 6-7 градусов тепла.