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НовостиОбщество12 марта 2023 17:13

В Воронежской области ликвидировали прорыв плотины отстойника фермы

Специалисты выясняют владельца участка и собираются провести анализ излившихся в реку стоков
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В департаменте экологии и природных ресурсов Воронежской области рассказали о результатах выезда на место прорыва плотины пруда-отстойника в Кантемировском районе. Специалисты ведомства установили, что 11 марта в теле плотины у водного объекта, находящегося вблизи комплекса ООО «СХП «Новомарковское», образовался проран. Из-за этого сточные воды фермы полились по балке в реку Богучарка.

Сейчас сотрудники департамента выясняют, кому принадлежит земельный участок, на котором произошёл прорыв. Кроме того они готовятся провести анализ состава излившихся сточных вод.

Сейчас, по данным департамента, проран ликвидировали, на месте продолжаются работы по восстановлению тела плотины.

Напомним, об экологическом бедствии стало известно сегодня утром из сообщений местных жителей. Из-за прорыва плотины сточные воды затопили половину поселка Новомарковка и попали в рек Богучарка.

Инциденом заинтересовались следователи.