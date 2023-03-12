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НовостиОбщество12 марта 2023 13:37

Сильный ветер стал причиной аварий на электросетях шести районов Воронежской области

Энергетики оперативно устраняют последствия
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Штормовой ветер, о котором накануне предупреждали синоптики и спасатели, вызвал аварии на электросетях в шести районах Воронежской области. На данный момент известно о технологических нарушениях в Аннинском, Богучарском, Каширском, Лискинском, Таловском и Хохольском районах. Бригады «Воронеж-Энерго» работают над устранением последствий разгула стихии. Сообщается, что отключенных социально значимых объектов нет.

В устранении технологических нарушений задействовано 11 бригад энергетиков: 31 человек и 13 единиц техники.

Напомним, ветер с порывами до 22 метров в секунду, согласно прогнозам, сохранится в регионе до вечера 12 марта.