Вандалы снова разгромили подземный переход в Воронеже

Кадр видеозаписи с камер наблюдения, из телеграм-канала "Мой и твой Воронеж"

Подземный переход на улице Волгоградской в Воронеже снова пострадал от рук хулиганов. Компания вандалов прямо под камерами разнесла потолочные плиты подземки. Последствия набега и записи камер видеонаблюдения показали очевидцы в соцсетях.

Надо добавить, что это уже не первый раз, когда неизвестные разносят потолки в этом переходе. Предыдущие два раза отделка страдала от рук хулиганов в феврале и июне 2022 года. Тогда сломанные потолки оперативно демонтировали и заменили новыми.

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