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НовостиЗдоровье12 марта 2023 12:20

Еще 467 жителей Воронежской области заболели ковидом

Два человека умерли
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на 12 марта в Воронежской области зарегистрировали новых 467 случаев болезни.

В больницы с тяжелым течением болезни попали 23 жителя региона. Два человека умерли от осложнений.

Ежедневный прирост новых больных с диагнозом «Covid-19» постепенно повышается с конца февраля. За минувшие сутки статистика подросла с 456 новых случаев до 467.

Сейчас Воронежская область по уровню заболеваемости ковидом занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.