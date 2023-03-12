Еще 467 жителей Воронежской области заболели ковидом

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением коронавируса, на 12 марта в Воронежской области зарегистрировали новых 467 случаев болезни.

В больницы с тяжелым течением болезни попали 23 жителя региона. Два человека умерли от осложнений.

Ежедневный прирост новых больных с диагнозом «Covid-19» постепенно повышается с конца февраля. За минувшие сутки статистика подросла с 456 новых случаев до 467.

Сейчас Воронежская область по уровню заболеваемости ковидом занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга.