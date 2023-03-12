В Воронежской области вылетела с трассы и опрокинулась иномарка

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На дороге Р-298 «Курск-Саратов» в Аннинском районе Воронежской области 31-летний водитель на «Фольксваген Крафтер» слетел на скорости в кювет. Машина потеряла управление и опрокинулась. К счастью, водитель не пострадал и даже смог самостоятельно выбраться из салона. Но одному выехать на дорогу было не нереально.

На помощь автомобилисту пришли полицейские, которые патрулировали этот участок дороги. Инспекторы выяснили, что произошло. Потерпевший сообщил, что двигался из Борисоглебска в Воронеж, ноне рассчитал безопасную скорость.

Полицейские привлекли на помощь проезжавший мимо большегрузный автомобиль, с помощью которого удалось поставить машину на колеса и вытянуть ее на проезжую часть дороги.

Водитель от всей души поблагодарил инспекторов ДПС и продолжил движение по намеченному маршруту.