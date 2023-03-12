В Воронеже на улице Беговой сносят незаконные гаражи

Фото управы Коминтерновского района Фото: Предоставлено

В Коминтерновском районе сносят незаконные гаражи в о дворе дома №15 на улице Антонова – Овсеенко, а также на улице Беговой, 170 районный. Работы проводит комбинат благоустройства, после того, как владельцы отказались добровольно убрать самовольные постройки.

Работу проводят в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежа».

В управе сообщили, что раньше владельцев всех временных сооружений, подлежащих демонтажу, предупредили объявлениями, которые клеили на гаражи. Однако они проигнорировали требования управы. Теперь демонтаж проводится принудительно силами комбината благоустройства.