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НовостиОбщество12 марта 2023 15:10

В Воронеже на улице Беговой сносят незаконные гаражи

Демонтаж проводят рабочие комбината благоустройства Коминтерновского района
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Коминтерновского района

Фото управы Коминтерновского района

Фото: Предоставлено

В Коминтерновском районе сносят незаконные гаражи в о дворе дома №15 на улице Антонова – Овсеенко, а также на улице Беговой, 170 районный. Работы проводит комбинат благоустройства, после того, как владельцы отказались добровольно убрать самовольные постройки.

Работу проводят в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежа».

В управе сообщили, что раньше владельцев всех временных сооружений, подлежащих демонтажу, предупредили объявлениями, которые клеили на гаражи. Однако они проигнорировали требования управы. Теперь демонтаж проводится принудительно силами комбината благоустройства.