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НовостиПроисшествия12 марта 2023 11:10

15 пожарных тушили дачный домик на окраине Воронежа

Огонь повредил постройку площадью 20 квадратных метров
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Пресс-служба ГУ МЧС сообщили о пожаре в Советском районе. 11 марта в 23.24 на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании дачного домика на улице Березовая. На место ЧП выехали 4 пожарных отделения в составе 15 человек и четырех машин. Горела постройка площадью 20 квадратных метров по всей площади. В результате пожара в доме полностью обрушилась кровля.

Пожар ликвидировали в 00.00. По оперативным данным спасателей, в результате ЧП никто не пострадал. Причины ЧП выясняют эксперты.